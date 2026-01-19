Filip Zimny z ZLKL Zielona Góra znakomicie zaprezentował się w halowym mityngu lekkoatletycznym we Wrocławiu. 13-latek pchnął kulę(5kg) na odległość 13,19 m – co daje jemu drugie miejsce w tabelach ogólnopolskich, w kategorii U16.

Drugi z zawodników ZLKL Filip Biskup ostatni raz reprezentował barwy zielonogórskiego klubu, gdyż studiuje w Poznaniu i będzie zawodnikiem tamtejszy AZS-u.Filip Biskup w zeszłym roku był 8 zawodnikiem na MP U23. W zawodach we Wrocławiu pchnął kulę (7,26 kg) na odległość 13,89 m. Trenerem obu zawodników jest Paweł Biskup: