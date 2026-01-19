Proste Domy Gorzovia odniosła bardzo ważne zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie w I lidze tenisa stołowego.

Gorzowianie pokonali na wyjeździe przedostatnią w tabeli Pogoń Mogilno 6:4. Po dwa single wygrali Kacper Petaś i Dawid Kosiński a po jednym Kamil Dziadek i kapitan Gorzovii Radosław Żabski: