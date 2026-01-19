Branżowe Centrum Umiejętności rozpoczyna szkolenia. To milowy krok w kierunku rozwoju edukacji zawodowej, organizacji szkoleń czy warsztatów w mieście. Gorzowskie centrum powstało przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ulicy Warszawskiej.

Rekrutacja na szkolenia ruszyła. Najłatwiej zarejestrować się przez stronę bcugorzow.pl. – To propozycja nie tylko dla gorzowian – mówi dyrektor wydziału edukacji Renata Pliżga:

Z możliwości jakie daje centrum będą korzystać nie tylko uczniowie ale i dorośli, bo w ten sposób zyskają możliwość przebranżowienia:

Na organizację Branżowego Centrum Umiejętności miasto otrzymało z Ministerstwa Edukacji Narodowej blisko 9 milionów złotych. Pieniądze te pozwoliły na zakup m.in samochodów elektrycznych czy montaż na siedzibie szkoły paneli fotowoltaicznych. Z wyprodukowanego w ten sposób prądu korzystać będzie szkoła