Gmina Bytnica zawarła umowę na modernizację trzech budynków gospodarczych. Będą przeznaczone na potrzeby obrony cywilnej w gminie. Samorząd otrzymał na ten cel pieniądze budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

– Wykorzystamy je na dwa zamierzenia – informuje Sebastian Bartczak, wójt gminy Bytnica.

Gmina Bytnica złożyła już wniosek o dofinansowanie działań obronnych w roku 2026. Za tegoroczne pieniądze samorząd chciałby przeprowadzić cykl szkoleń urzędników i mieszkańców z zakresu OC.