Siatkarze Trzynastki Zielona Góra zostali mistrzami województwa lubuskiego w kategorii juniorów.

W rozgrywanym w Gorzowie turnieju finałowym zielonogórzanie pokonali w decydującym meczu gospodarzy PGE Akademię Siatkówki Stilon 3:1. Wcześniej oba te zespoły pokonały po 3:0 Astrę Nowa Sól.

Pierwsze dwa sety wygrali do 19 i 22, w trzecim secie 25:19 zwyciężyli gorzowianie. W czwartym Trzynastka prowadziła już 17:11, ale Stilon odrobił straty i doszło do gry na przewagi, w której zielonogórzanie triumfowali 27:25:

Gorzowianie również będą reprezentować województwo w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski Juniorów: