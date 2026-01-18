Na boisku Warta Arena w Gorzowie ruszyła kolejna edycja Ligi Zimowej.

Byliśmy na meczu czołowych drużyn gorzowskiej klasy okręgowej, w którym Czarni Browar Witnica wygrali z Lubuszaninem Drezdenko 3:1. Witniczanie prowadzili od 20. minuty po strzale Azera Seymura Gurbanowa. Jeszcze przed przerwą wyrównał Mikołaj Sadolewski a w 80 i 85. minucie bramki pieczętujące wygraną Czarnych Browar strzelił Xavier Stańczak:

Lubuszanin pierwszy raz grał pod wodzą nowego trenera Bartosza Romańczuka:

Dodajmy, że w pozostałych meczach gorzowskiej edycji Osadnik Myślibórz wygrał z Sokołem Gościm 9:1, drugi zespół Warty Gorzów zwyciężył Różę Różanki 4:3 a Pionier Zwierzyn pokonał Spartaka Deszczno 2:1.