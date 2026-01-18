Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji to miejsce kilku inwestycji. Zakończyła się przebudowa stadionu, trwają prace przy modernizacji basenu. Tymczasem w zabytkowym budynku ośrodka wyremontowano całą stolarkę okienną. Okien nie można tak po prostu wymienić, bo są zabytkowe.

– Trzeba je było wyjąć, oczyścić, zakonserwować, pomalować, zamontować okucia i na nowo zainstalować – mówi Ryszard Chustecki, prezes SOSiR w Słubicach.

Nastąpił już odbiór konserwatorski prac. Dzięki ich zakończeniu obiekt zyskał nową, szczelną stolarkę, spełniającą zarówno wymagania konserwatorskie, jak i aktualne standardy techniczne. Remont kosztował prawie 339 tysięcy złotych, ale dofinansowanie rządowe to 332 tysiące. Resztę dołożyła gmina Słubice.