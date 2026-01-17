Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów Wlkp. przegrały w Sosnowcu z MB Zagłębiem 89:94 (25:27, 27:15, 16:26, 21:25) w meczu 16 kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet.

Tydzień temu obie drużyny, również w Sosnowcu ale w innej hali, zmierzyły się w meczu półfinałowym Pucharu Polski. Wówczas gorzowski zespół nie miał problemów z pokonaniem Zagłębia 99:72. Jednak w tamtym spotkaniu w miejscowym zespole nie było kontuzjowanej Amerykanki Catherine Reese oraz pozyskanej z kosowskiego KBF Peja Francuzki Evy Wembanyamy.

Gospodynie rozpoczęły pojedynek od mocnego uderzenia trafiając w pierwszych trzech minutach pięć z sześciu oddanych rzutów za trzy punkty i na tablicy wyników pojawiło się 15:7. Co prawda jeszcze kilka minut później gospodynie nadal prowadziły różnicą 8 punktów, ale z czasem ich przewaga zaczęła topnieć i po 10 minutach było już tylko 27:25 dla Zagłębia.

Końcówka pierwszej kwarty pokazała, że gorzowski zespół znalazł sposób na powstrzymanie Sydney Taylor i w drugiej kwarcie szybko zniwelował straty by po trafieniu Ashely Owusu wyjść z 12 minucie na prowadzenie 29:28 i powiększyć przewagę do końca drugiej kwarty do 9 punktów (52:43).

Trzecia kwarta, podobnie jak pierwsza dla Zagłębia, które głównie za sprawą trzech kolejnych trafień zza linii 6,75 m. Martyny Pyki wyszło na prowadzenie 67:62. Gorzowianki zdołały jednak zniwelować straty przed ostatnią kwartą do 1 punktu.

Czwarta kwarta to niesamowita walka koszykarek obu zespołów, a kibice obu drużyn to radowali się z trafień swoich zawodniczek, by za chwilę smucić po punktach zdobywanych przez rywalki. Na 24,4 sekundy przed końcem czwartej kwarty do gorzowskiego kosza trafia Taylor i Zagłębie prowadzi 90:88. Trener Dariusz Maciejewski prosi o czas, po którym Wiktoria Stasiak została sfaulowana przy rzucie za 3 punkty, ale trafiła tylko jeden rzut wolny. Po czasie dla Zagłębia Magdalena Kloska sfaulowała Taylor, a Amerykanka pewnie wykorzystała dwa rzuty wolne i było już 92:89. Ponownie przerwa dla Gorzowa, ale po niej z daleka nie trafia Magdalena Szymkiewicz, a faulowana Taylor dopełnia formalności ustalając wynik meczu na 94:89 dla Zagłębia.