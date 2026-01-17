Spotkanie autorskie, wernisaż wystawy plastycznej i premiera spektaklu – teatr „Terminus A Quo” uczcił 50-lecie swojego istnienia. Podczas gali jubileuszowej, która odbyła się w bibliotece Norwida, podsumowano półwieczną działalność grupy oraz uhonorowano tych, którzy wnieśli znaczący wkład w jej funkcjonowanie.

„Terminus A Quo” to teatr alternatywny, którego główną misją jest bezpośrednie poruszanie tematów ważnych dla społeczeństwa. Jak mówi Edward Gramont, twórca grupy, 50 lat działalności o czas setek spektakli i spotkań:

Jednym z członków teatru jest Tomasz Rybarczyk, który w przedstawieniach występuje od 20 lat:

Uroczystości jubileuszowe rozpoczął wernisaż wystawy prac Leszka Frey-Witkowskiego, od lat związanego z teatrem. O swojej twórczości mówi sam artysta:

Dodajmy, że uroczystości jubileuszowe potrwają do niedzieli, 18 stycznia, a zakończy je przedstawienie spektaklu „Wariat i zakonnica” w sali teatralnej w Nowej Soli. Początek o godz. 19:00, wstęp jest wolny.