Piłkarze Lechii Zielona Góra pokonali lidera wielkopolskiej IV ligi, Kotwicę Kórnik 5:0 w drugim tej zimy meczu kontrolnym.

Zielonogórzanie zagrali dwoma odmiennymi jedenastkami. Po pierwszej połowie prowadzili 1:0 po golu Dawida Dębskiego, a po przerwie bramki dołożyli: dwukrotnie Przemysław Mycan oraz Michał Szmigiel i Filip Szczotko.

W zespole Lechii zabrakło kilku zawodników, którzy leczą drobne urazy, jak chociażby Kamila Olka, Mateusza Lisowskiego, Wiktora Nahrebeckiego czy Bartosza Rutkowskiego. Wolne od gry dostali m.in. Jakub Bursztyn, Łukasz Tumala i Daniel Słobodzian.

Trener Sebastian Mordal tak mówił nam o tym sprawdzianie:

I jeszcze krótkie spojrzenie obrońcy Lechii, Rafała Ostrowskiego:

Więcej pomeczowych wypowiedzi, w tym rozmowa z nowym bramkarzem Lechii Danielem Słobodzianem, w „Dogrywce” w Radiu Zielona Góra (poniedziałek, 18:00 – 20:00) oraz po emisji na www.rzg.pl.