Dziś ma dojść do podpisania umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Mercosur – czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Porozumienie wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, ale w zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe z Unii.

Porozumienie zostało poparte w ubiegłym tygodniu przez większości unijnych krajów, przy sprzeciwie Polski, Austrii, Francji, Irlandii i Węgier.

– Istnieje ryzyko, że do Unii Europejskiej trafią duże ilości taniej i gorszej jakościowo żywności, co może zaszkodzić także polskim rolnikom – mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektorka Polskiej Izby Mleka:

– To, co może być ewidentnym zagrożeniem dla branży rolnej, może być sporą szansą dla branży przemysłowej – zauważa prezes podlaskiego klastra przemysłowego Evoluma, Sebastian Rynkiewicz:

Rynkiewicz dodaje jednak, że kłopoty rodzimej branży rolnej mogą się pośrednio przełożyć na sytuację branży przemysłowej. Mimo to, w jego opinii umowa, UE-Mercosur jest koniecznością, by europejskie firmy mogły wejść na tamtejsze rynki.

Do podpisania umowy ma dojść dziś o godz. 17 polskiego czasu w Paragwaju. W imieniu państw członkowskich podpis pod dokumentem złoży przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Polski rząd nie wyklucza zaskarżenia umowy do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. „Ostatniego słowa nie powiedzieliśmy” – mówił wczoraj minister rolnictwa Stefan Krajewski. Najpierw taką próbę podejmie Parlament Europejski. W przyszłym tygodniu deputowani będą głosować nad wnioskiem w tej sprawie.