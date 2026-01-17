Jeszcze w tym roku w Kijowie rozpocznie działalność Brytyjskie centrum biznesowe. Jego celem jest wspieranie współpracy brytyjskich firm z ukraińskim sektorem obronnym oraz przyspieszenie dostaw sprzętu i nowoczesnych rozwiązań dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rozmowy delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych na temat zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej odbędą się w sobotę w Miami – poinformowała na portalu X ambasadorka Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna. Na czele ukraińskiej delegacji stanie główny negocjator i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow.

Jak przekazała Olha Stefaniszyna, rozmowy będa dotyczyły dwóch kluczowych dokumentów: porozumienia w sprawie gwarancji bezpieczeństwa oraz pakietu dotyczącego odbudowy i dobrobytu gospodarczego Ukrainy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział wcześniej, że dokumenty są niemal gotowe. Ma nadzieję, że zostaną podpisane na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w przyszłym tygodniu.