Drugoligowi siatkarze MLKS ABO Energy Gubin jutro zagrają wyjazdowe spotkanie z Bielawianką-Bester Bielawa.
Gubinianie zajmują po 14 rundach czwarte miejsce, a ich rywal jest na dziewiątej pozycji. O drużynie z Bielawy mówi Paweł Skibicki – środkowy ABO Energy:
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
Pokaż wszystko
Copyright © Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A. 2022.
Przejdź do treści
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony Polityki prywatności
.