Koszykarze Zastalu Zielona Góra szykują się do sobotniego wyjazdowego starcia z Energą Treflem Sopot w 16. kolejce Orlen Basket Ligi.

W tym meczu ma zadebiutować najnowszy nabytek klubu, Malijczyk Sagaba Konate, klub poinformował, że wykupił licencję dla szóstego obcokrajowca w składzie.

Szkoleniowiec Zastalu Arkadiusz Miłoszewski był przed meczem pytany, czy dołączenie Sagaby Konate może stanowić zagrożenie np. dla Phila Fayne’a:

Trefl zajmuje obecnie trzecią lokatę w PLK z bilansem 10-5. Tak o rywalu wypowiada się trener Miłoszewski, mając w pamięci pojedynek z sopocianami z ubiegłego tygodnia, wygrany po dogrywce 92:90:

Fizyczność przeciwnika chwali natomiast kapitan Zastalu, Andy Mazurczak:

Mecz Zastalu w Sopocie w sobotę (17 stycznia) o 15:30. Transmisja w Radiu Zielona Góra.