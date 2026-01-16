Połamane kości biodrowe, przedramion i barków. To bilans zimy w powiecie Świebodzińskim, a konkretnie braku odśnieżania.

Prezes LCO i radna Rady Powiatu Świebodzińskiego Elżbieta Kozak mówi, że w ciągu samych dwóch pierwszych tygodni stycznia placówka przyjęła tyle osób z urazami, co w ciągu miesiąca a nawet całej zimy w latach poprzednich. To jednak nie wszystkie urazy bo część pacjentów jest leczona ambulatoryjnie:

Jak mówi lekarz ortopeda Marcin Szmyr, skutki nieodśnieżania odczuli również pacjenci, którzy czekali na planowe przyjęcia:

Dodajmy, że w sprawie zimowego utrzymania dróg Elżbieta Kozak złożyła interpelację do władz starostwa w której domaga się wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytanie: czy podwykonawcy z którymi powiat podpisał w tym zakresie umowę będą mieli naliczone kary za niewywiązanie się z obowiązków. Burmistrz Świebodzina po pierwszych opadach śniegu ogłosił w mediach społecznościowych, że służby są w gotowości i zajmą się odśnieżaniem jak tylko przestanie padać śnieg. Tak się jednak nie stało.