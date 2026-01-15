Szymon Krocz został nowym piłkarzem trzecioligowej Warty Gorzów.

25-letni wychowanek Orła Ząbkowice Śląskie ma za sobą występy w I lidze w barwach Znicza Pruszków, był także w szerokiej kadrze ekstraklasowego Śląska Wrocław.

Krocz, który może grac zarówno w ataku jak i na pozycji ofensywnego pomocnika, przez ostatnie dwa lata był zawodnikiem Olimpii Grudziądz. Runda jesienna tego sezonu była dla niego nieudana: rozegrał tylko 11 spotkań łącznie w lidze i Pucharze Polski z czego zaledwie dwa razy wychodził w pierwszej jedenastce. Ani razu nie zdobył gola, jednak prezes Warty Zbigniew Pakuła liczy, że nowy nabytek w Gorzowie wróci na właściwie tory: