Koszykarze Zastalu Zielona Góra szykują się do sobotniego wyjazdowego starcia z Energą Treflem Sopot w 16. kolejce Orlen Basket Ligi.

W tym meczu ma zadebiutować najnowszy nabytek klubu, Malijczyk Sagaba Konate, ale klub nie zdecydował jeszcze czy wykupi licencję dla szóstego obcokrajowca w składzie. Jak mówił trener Arkadiusz Miłoszewski, decyzja ma zapaść przed samym meczem:

Szkoleniowiec Zastalu był również pytany, czy dołączenie Sagaby Konate może stanowić zagrożenie np. dla Phila Fayne’a:

Trefl zajmuje obecnie trzecią lokatę w PLK z bilansem 10-5. Tak o rywalu wypowiada się trener Miłoszewski, mając w pamięci pojedynek z sopocianami z ubiegłego tygodnia, wygrany po dogrywce 92:90:

Czy Trefl będzie osłabiony lub zmęczony po środowym meczu w EuroCupie?

Fizyczność przeciwnika chwali natomiast kapitan Zastalu, Andy Mazurczak:

Mecz Zastalu w Sopocie w sobotę (17 stycznia) o 15:30. Transmisja w Radiu Zielona Góra.