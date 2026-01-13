Ponad 4 miesiące – tyle trzeba czekać średnio na wizytę u specjalisty. Z barometru Fundacji barometru Fundacji Watch Health Care wynika, że mimo znacznego wzrostu finansowania, w ciągu ostatnich 12 lat kolejki do świadczeń zdrowotnych wydłużyły się dwukrotnie.

Najdłużej trzeba czekać na wizytę u neurochirurga – 13 miesięcy i do endokrynologa – ponad rok – mówi prezes Fundacji WHC Milena Kruszewska:

Pacjenci przyznają, że kolejki do specjalistów są bardzo długie i ci, którzy mogą, leczą się prywatnie, albo chociaż płacą za badania z własnej kieszeni:

Z kolei najkrótsze kolejki są do pediatry, neonatologa lub ginekologa.

Jednym ze sposobów skrócenia kolejek ma być e-rejestracja. Od Nowego Roku przez Internet można zapisać się na pierwszą wizytę u kardiologa oraz na cytologię i mammografię. W systemie jest 30 procent placówek. Od lipca katalog świadczeń zostanie rozszerzony między innymi o choroby zakaźne, endokrynologię, nefrologię i pulmonologię.