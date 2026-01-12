Zielona Góra będzie miała nowe oświetlenie. Magistrat przygotowuje się do wymiany prawie 8000 opraw oświetleniowych. Dotychczasowe lampy rtęciowe zostaną zastąpione oprawami LED.
Szacuje się, że realizacja inwestycji umożliwi zaoszczędzenie około 2 milionów złotych rocznie.
Zapytaliśmy Zielonogórzan, gdzie ich zdaniem powinno się wymienić oświetlenie:
– To ważna inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo w mieście – przyznaje Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:
Modernizacja oświetlenia będzie realizowana przez cały rok w różnych częściach Zielonej Góry.
