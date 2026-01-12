Przeciągnie się drogowy remont na Zaciszu. Wykonawca napotkał na trudności przy budowie kanalizacji deszczowej, poza tym prowadzenie prac jest utrudnione przez mróz – tłumaczą przedstawiciele magistratu.

W 2025 roku zakończono 28 inwestycji drogowych, kilka skończy się w pierwszym kwartale tego roku, i to jest właśnie remont ulicy Zacisze – mówił na antenie Radia Zielona Góra Paweł Tonder, zastępca prezydenta Zielonej Góry:

Przypomnijmy, roboty na ul. Zacisze w Zielonej Górze prowadzone są na odcinku od ronda im. Haliny Lubicz w kierunku skrzyżowania z al. Wojska Polskiego. W ramach inwestycji powstanie trzeci, dodatkowy pas ruchu, nowa ścieżka rowerowa i chodniki. Przebudowa ulicy Zacisze rozpoczęła się pod koniec września 2025.