Lubuskie służby w stanie podwyższonej gotowości. Wszystko z uwagi na srogie mrozy, które pozostaną z nami przez kilka najbliższych dni. Dziś w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców, mówili o podejmowanych działaniach i przygotowaniach do ewentualnych sytuacji kryzysowych związanych z niskimi temperaturami.

– Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze – zapewniał zapewnia zastępca komendanta wojewódzki PSP w Gorzowie Bartłomiej Mądry:

Szczególną uwagę poświęcono osobom w kryzysie bezdomności, dla których obecne warunki pogodowe stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Tu intensywnie działają policjanci. Mówi komendant wojewódzki Policji w Gorzowie Jerzy Czebreszuk:

Wojewoda przypomniał także o całodobowej, bezpłatnej infolinii. Dzwoniąc pod 800 109 160 można uratować ludzkie życie. Pod tym numerem otrzymamy informacje o noclegowniach, ogrzewalniach czy punktach wydawania posiłków i odzieży. – Zadbamy o to by nikt nie został bez schronienia – zapewniał Marek Cebula:

Na zimę 2025/2026 w województwie lubuskim przygotowano: 613 miejsc noclegowych w 23 placówkach

(261 w noclegowniach, 102 w ogrzewalniach, 250 w schroniskach). Na tę chwilę wolnych jest jeszcze ponad 160 z nich.