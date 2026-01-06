W rejonie przejścia granicznego w Świecku i w przygranicznych Słubicach ruch drogowy jest od rana umiarkowany, ale rośnie z godziny na godzinę. Korki tworzą się już w okolicy przejścia granicznego w Jędrzychowicach na autostradzie A4.

Wiele rodzin kończących długi, świąteczno-noworoczny weekend wyjechało w stronę Niemiec wcześniej, aby uniknąć ewentualnych zatorów na autostradzie A2. Z tym kierowcami rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer.

Dziś przewidywane są opady śniegu, głównie na wschodzie i północy kraju. Lokalnie, głównie w centrum i na północy, mogą wystpić mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 400 metrów. Na autostradzie A2 w Wielkopolsce i województwie lubuskim A2 pojawiają się lokalne zamglenia