Największy ruch na drogach prognozowany jest w godzinach wieczornych. Jazda po zmroku, w sporym mrozie i przy dużej liczbie aut może być wyzwaniem dla kierowców. Policja apeluje, by śledzić komunikaty pogodowe dla danego regionu i brać pod uwagę ostrzeżenia, podawane w aplikacji Regionalny System Ostrzegania.

Małgorzata Michaś z policyjnej drogówki radzi, by w aucie mieć coś gorącego do picia, ciepłe ubrania i koce. Policjantka sugeruje też, by wybierać główne trasy.

W regionach, w których prognozowane są duże opady śniegu, warto spakować też do bagażnika niewielką łopatę, która może pomóc wyjechać z zaspy. Dobrze jest mieć także naładowaną latarkę.

Policja apeluje, by regularnie uzupełniać paliwo, kiedy jego poziom spadnie poniżej połowy zbiornika.