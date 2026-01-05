Spotkanie prezydenta i premiera jest potrzebne – mówi posłanka Elżbieta Polak. Na początku stycznia ma dojść do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. W rozmowach mają uczestniczyć także szefowie służb specjalnych.

Elżbieta Polak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że rozmowy premiera i prezydenta są potrzebne z punktu widzenia współpracy w najważniejszych sprawach.

Rząd zwraca uwagę, że prezydent od kilku miesięcy zwleka z podpisaniem nominacji ambasadorskich. Odmówił też awansowania na stopnie oficerskie funkcjonariuszy służb specjalnych.