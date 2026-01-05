Lokalizacja zakładów zbrojeniowych w Gorzowie to wynik wieloletnich starań – mówi Tomasz Rafalski. Miejski radny PiS zwraca uwagę, że wcześniej zapadła decyzja o dokończeniu obwodnicy miasta.

Znalazły się też pieniądze na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie ekonomicznej:

Gość Radia Zachód dodaje, że fabryka rakiet do wyrzutni Homar-K będzie jedną z najważniejszych inwestycji w historii regionu:

Informacje o lokalizacji fabryki w Gorzowie potwierdziło pod koniec grudnia ministerstwo obrony. Zakłady będą produkować pociski do wyrzutni rakietowych Homar.