W ubiegłym roku w zestawieniach Listy pojawiło sie aż 228 piosenek i tylko dwa tytuły gościły w notowaniach przez 25 tygodni! W podsumowaniu roku, co zaznaczymy z dumą, sporo Lubuszan, najlepsza w tych zmaganiach okazała się Patrycja Kosierkiewicz, jej 'Spadochron’ poszybował wbrew prawo grawitacji na 8 pozycję!!! Zwyciężyło 'Kyoto’ Zalii i Kubana!
100. PAWEŁ DOMAGAŁA Pies
99. TRIBBS; KLARA HAMMARSTROM Can’t Get Enough (Dr. Feelgood)
98. BLUE CAFE Inna
97. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)
96. MARIUSZ WAWRZYŃCZYK Kochać i Tracić
95. MILEY CYRUS Walk Of Fame
94. SHOUSE Call My Name
93. KYGO; ONEREPUBLIC Chasing Paradise
92. MIMI WEBB; MEGHAN TRAINOR Mind Reader
91. MARGARET Tak Musiało Być
90. T.LOVE; SARSA Mimo Wszystko
89. IGOR HERBUT; WANI Było Miło
88. DOECHII Anxiety
87. CALVIN HARRIS; CLEMENTINE DOUGLAS Blessings
86. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone
85. DAMIANO DAVID; TYLA; NILE RODGERS Talk To Me
84. LUNA A Może
83. JUSTYNA STECZKOWSKA Tańcz
82. IGO Cud
81. CALVIN HARRIS Smoke The Pain Away
80. AVA MAX Lovin Myself
79. MILEY CYRUS End Of The World
78. KAEYRA Kiss Kiss
77. LUKAS GRAHAM You You You
76. WIKTORIA KIDA; KSIĘGA ŻYWIOŁÓW Oj, Dziewczyno!
75. UNKLFNKL Oh, Natalie
74. DAMIANO DAVID Born With a Broken Heart
73. COLDPLAY; LITTLE SIMZ; BURNA BOY; ELYANNA; TINI We Pray
72. RUBENS Buenos
71. MICHAŁ SZCZYGIEŁ Tylko Na Mnie Patrz
70. WIKTOR DYDUŁA Szybkie Tempo
69. BENJAMIN INGROSSO Angela
68. DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHACKA W Kilometrach
67. ECHA Już Dziś Cię Kocham
66. TOM GRENNAN Boys Don’t Cry
65. LANBERRY; ERNEST STANIASZEK Nie Jesteś Sam
64. MAROON 5; LISA Priceless
63. LOR Mario
62. PITBULL; BON JOVI No Sleep
61. BENSON BOONE Sorry I’m Here For Someone Else
60. ROSE; BRUNO MARS APT
59. DAVID GUETTA; ALPHAVILLE; AVA MAX Forever Young
58. JUBEL Walkman
57. SABRINA CARPENTER Manchild
56. LADY PANK Motyle
55. DAWID KWIATKOWSKI Dalej, Dalej! (Chopin, Chopin!)
54. CYRIL; JAMES BLUNT Tears Dry Tonight
53. ATB; DOPAMINE Don’t Stop (I Wanna Know)
52. DOMINIK DUDEK Hold The Light
51. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CAST Golden
50. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free
49. MARGARET; SARA JAMES; ZALIA Co Za Noc
48. RAVYN LENAE Love Me Not
47. ELLA EYRE Red Flags & Love Hearts
46. ROB THOMAS Hard To Be Happy
45. SWEDISH HOUSE MAFIA Wait So Long
44. ALEX WARREN; JOE JONAS Burning Down
43. ED SHEERAN Sapphire
42. DOMINIK DUDEK Też Będziemy Tęsknić
41. WIRASZKO Zawsze Tam, Gdzie Ja
40. GRACIE ABRAMS That’s So True
39. KAEYRA Keep Dreaming
38. YOUNOTUS; LAVINIA Canyons
37. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz
36. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam
35. SARSA Puch
34. BRYSKA Zostałeś
33. MROZU Pół Na Pół
32. SANAH; KRZYSZTOF ZALEWSKI Eviva l’arte!
31. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOW Gdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera
30. LADY GAGA Abracadabra
29. DAVID GUETTA; SIA Beautiful People
28. DAMIANO DAVID Next Summer
27. MARSHMELLO; ELLIE GOULDING; AVAION Save My Love
26. SABRINA CARPENTER Busy Woman
25. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2025 To Bardzo Ziemskie
24. WIKTOR DYDUŁA; KASIA SIENKIEWICZ Nie Mówię Tak, Nie Mówię Nie
23. DAWID KWIATKOWSKI; KAYAH Proszę Tańcz
22. MARCUS & MARTINUS Endless Summer
21. MARCUS & MARTINUS Wonder
20. LOLA YOUNG Messy
19. KUBAN; MROZU; FAVST Zanim Spadnie Deszcz
18. OSKAR CYMS Co Noc
17. PSZONA Zły
16. DAWID PODSIADŁO Pięknie Płyniesz
15. SOMBR Undressed
14. DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHACKA Samoloty
13. JONAS BROTHERS No Time To Talk
12. DEMI LOVATO Fast
11. SOBEL; FRANCIS; DEEMZ Kochasz?
10. ROXIE Błękit
09. SYLWIA GRZESZCZAK Słowa Na K
08. PATRYCJA KOSIARKIEWICZ Spadochron
07. LADY GAGA How Bad Do U Want Me
06. R3HAB; MICHAEL PATRICK KELLY; SHAGGY Rebellion
05. BENSON BOONE Mystical Magical
04. ED SHEERAN Azizam
03. DARIA ZAWIAŁOW; ARTUR ROJEK Dziwna
02. DAMIANO DAVID Zombie Lady
01. KUBAN; ZALIA Kyoto
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.