Od Nowego Roku ceny usług weterynaryjnych poszły w górę, podrożały również leki dla zwierząt. Na podwyżki mają wpływ: wzrost kosztów pracy, sprzętu oraz brak weterynarzy na wsiach.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podała, że w 2025 roku średni koszt godziny pracy gabinetu wyniósł około 220 zł, bez wynagrodzenia weterynarza.

Jak mówią właściciele czworonożnych przyjaciół, pan Krzysztof i pani Marzena – kiedy zachoruje pupil – trzeba coraz głębiej sięgąć do kieszeni:

Ceny usług weterynaryjnych są umowne, najdrożej jest w dużych miastach, a różnice między gabinetami mogą sięgać nawet kilkuset procent.