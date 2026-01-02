Poseł Stanisław Tomczyszyn zapowiada rozmowy w sprawie kolejnych inwestycji drogowych w regionie. Jako najważniejsze projekty wymienia m.in. obwodnice Szprotawy, Nowogrodu Bobrzańskiego czy Kargowej.

W najbliższych latach ma też powstać dodatkowy zjazd z trasy ekspresowej S-3 pod Sulechowem. Ta inwestycja projektowana jest we współpracy z ministerstwem obrony. Stanisław Tomczyszyn dodaje, że nabiera ona znaczenia po zapowiedzi budowy fabryki zbrojeniowej w Gorzowie.

Kilka dni temu potwierdzono, że w Gorzowie stanie fabryka pocisków do wyrzutni rakietowych. Będzie to jedna z najważniejszych inwestycji w historii regionu.