To kolejny dzień z kolejkami w gorzowskim magistracie. Mieszkańcy składają wnioski o Kartę Mieszkańca. Posiadacze Karty od nowego roku za darmo będą jeździć autobusami i tramwajami.

Dziś sytuacja jest już nieco spokojniejsza, a urząd uruchomił dodatkowych pracowników do obsługi mieszkańców. Mówi wiceprezydent Małgorzata Domagała:

Rzecznik prasowy magistratu Wiesław Ciepiela przypomina, że karty obowiązujące dotychczas zachowują swoją ważność:

Przypomnijmy, że dziś urząd miasta przy ulicy Sikorskiego pracuje do 16.30, a jutro obsługa mieszkańców kończy się o 11.30.