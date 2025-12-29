Ostatnie tegoroczne premiery przed nami, tym razem nowe piosenki zaprezentują – Ola Kędra, Red Lime, Ed Sheeran, Christina Aguilera i Lewis Capaldi.

OLA KĘDRA Xoxo

Ola to 18-letnia piosenkarka i autorka tekstów piosenek z Podkarpacia. Swoją przygodę ze śpiewaniem rozpoczęła w wieku 9 lat w Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Jej wyjątkowe zdolności wokalne laureatką zapewniły jej zwycięstwo w wielu konkursach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Brała udział w programach telewizyjnych, takich jak Hit Hit Hurra, The Voice Kids, Szansa na Sukces, Eurowizji Junior 2020. Ola była zapraszana do udziału w różnych projektach muzycznych. Od połowy 2023 roku Ola współpracuje z ALE LABEL – teamem odpowiedzialnym m.in. za sukces takich hitów jak 'Solo’ Blanki i utworów Darii Marx. Na początku 2024 roku Ola podpisała kontrakt płytowy z Warner Music Poland, w barwach którego wydała single 'Za późno’, '5 słów’ oraz 'Walk With Me’, zaśpiewanym wspólne ze szwedzką gwiazdą, Mansem Zelmerlowem. Tym razem oferuje nam coś na świąteczną nutę.

RED LIME 365 Dni

’365 Dni’ to hymn dla tych, którzy pod koniec roku zatrzymują się na chwilę i czują, że czas naprawdę mija. Dla tych, którzy patrzą w kalendarz i zamiast entuzjazmu odczuwają lekkie ukłucie: minął kolejny rok. Jestem starsza. I co dalej?

Bycie o rok starszą może nie jest najprzyjemniejsze, ale ma swoje plusy.

Klip do utworu powstał celowo w kontrze do tekstu. Zamiast zimowego przygaszenia pojawiają się kadry pełne uśmiechu – to wspomnienia z całego roku. To przypomnienie, że nawet jeśli grudzień trochę ciąży, to przez te 12 miesięcy wydarzyło się życie, które warto zauważyć.

– Nie jesteśmy zespołem, w którym wokalistka stoi na froncie, a reszta jest w tle. Jesteśmy na równi – ramię w ramię. Wizerunkowo trzymamy się czerwieni i czerni – to nasze kolory, nasz znak. Dzielimy się sceną, inspiracją i odpowiedzialnością za każdy dźwięk.

Red Lime to my – dwoje ludzi z różnych światów, ale z jednym celem. Patrycja – emocja, słowo, intuicja. Krzysiu – brzmienie, wizja, klimat. I właśnie dlatego to działa.

Nazwa Red Lime powstała przez przypadek – z przejęzyczenia. Ale od razu poczuliśmy, że to o nas. Czerwona limonka nie istnieje.

ED SHEERAN Skeletons

Ed Sheeran wydał właśnie 'Play (Super Deluxe Edition)’ – poszerzoną edycję swojego światowego bestsellera, wzbogaconą o 14 bonusowych nagrań, w tym 5 zupełnie nowych utworów.

Nowemu materiałowi przewodzi rytmiczny 'Skeletons’, za którego produkcję odpowiadają Sheeran, Blake Slatkin i P2J (Burna Boy, Wizkid). Piosenka, która została napisana po pewnej kłótni, opowiada o napięciu związanym z chęcią zapomnienia o czymś, z jednoczesnym odczuwaniem skutków tego zdarzenia.

Winylowa edycja deluxe dostępna jest z 24-stronicową książeczką, wypełnioną wcześniej niepublikowanymi zdjęciami z czasów sesji albumu 'Play’, odręcznymi notkami do każdego utworu, tekstami do wszystkich piosenek i okładką przygotowaną specjalnie na potrzeby tej edycji.

W tym roku Ed Sheeran znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi 2025 roku wg magazynu 'TIME’.

CHRISTINA AGUILERA My Favorite Things (Live at the Eiffel Tower)

Artystka jest już gotowa na świąteczny sezon i przygotowała wyjątkową niespodziankę dla swoich fanów – koncertowy film 'Christina Aguilera: Christmas in Paris’. Pierwszym singlem zwiastującym show jest utwór 'My Favorite Things (Live at the Eiffel Tower)’.

To nowe wydawnictwo muzyczne pojawia się krótko po ogłoszeniu specjalnego show prosto z Paryża – wyjątkowego koncertowego filmu, który będzie miał swoją premierę w amerykańskich kinach 14 i 21 grudnia. To kinowe wydarzenie upamiętnia 25-tą rocznicę uwielbianego przez fanów na całym świecie albumu Aguilery – 'My Kind of Christmas’ i zapowiada nową erę świątecznej muzyki globalnej supergwiazdy.

– Kiedy magia świąt spotyka magię Paryża… dzieje się coś naprawdę niezwykłego. Nie mogę się doczekać, aby przeżyć ten świąteczny sezon razem z wami.

Jej entuzjazm wyznacza ton muzycznej i wizualnej podróży, która rozwija się zarówno w singlu, jak i w filmie.

Wyreżyserowany przez zdobywcę nagrody Emmy filmowca Sama Wrencha, film ukazuje Aguilerę występującą przed kameralną publicznością 250 gości na zimowym tarasie ogrodowym przy Musée du Quai Branly. Na tle Wieży Eiffla przemienionej w lśniącą choinkę świąteczną Christina prezentuje nowe aranżacje klasycznych kolęd oraz swoje legendarne hity.

Show przeplata również filmowe, paryskie winiety, które odzwierciedlają tematy miłości, macierzyństwa, odrodzenia i artystycznej ewolucji kształtującej jej spektakularną karierę. Dodatkowe sceny nakręcone w ikonicznym Crazy Horse ukazują artystkę wykonującą swoje utwory w wysmakowanej, kabaretowej sekwencji.

W trakcie swojej kariery Christina Aguilera sprzedała niemal 100 milionów płyt na całym świecie, pięć jej singli zdobyło pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 oraz siedem nagród GRAMMY, w tym dwie Latin GRAMMY. Jej najnowsze wyróżnienie – Latin GRAMMY 2022 za najlepszy tradycyjny album pop ponownie potwierdza jej kulturowy wpływ i nieprzemijającą artystyczną siłę na przestrzeni dekad.

LEWIS CAPALDI The Day That I Die

Lewis Capaldi wydał zapowiadaną od kilku miesięcy EP-kę 'Survive’. Jej premierze towarzyszy publikacja teledysku do jednej z najbardziej szczerych i osobistych piosenek w karierze Artysty – wprost miażdżącej 'The Day That I Die’.

Utwór trafia do słuchaczy niedługo po entuzjastycznie przyjętym powrocie Capaldiego na trasę koncertową po niemal dwóch latach przerwy. 'The Day That I Die’ bardzo szybko stało się jednym z najmocniejszych momentów koncertów, wzruszając do łez zarówno fanów, jak i samego Lewisa. Piosenka opowiada o czasie, gdy – jak mówił ze sceny – „nie sądził, że wciąż będzie tutaj”. To zapis Capaldiego w najbardziej bezbronnej postaci.

Powrót Lewisa już przyniósł mu szczyty list przebojów. 'Survive’ zostało najszybciej sprzedającym się utworem 2025 r. i zostało szóstym numerem jeden artysty na singlowej liście przebojów w Wielkiej Brytanii To także jego najlepszy wynik sprzedaży w pierwszym tygodniu, lepszy od premierowych osiągnięć Sabriny Carpenter i Lady Gagi w tym roku. Capaldi dołączył tym samym do grona takich ikon jak Beyoncé, Britney Spears, Drake, Lady Gaga czy Queen, wyprzedzając m.in. Davida Bowiego, Katy Perry i The Police. Artysta wrócił także na amerykańskie sceny, wykonując 'Survive’ w programach 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ i 'Good Morning America’.

Po turbulencjach w życiu osobistym, na które mało kto byłby przygotowany, Lewis Capaldi wrócił w tym roku z nowym celem. Jego niedawny singiel 'Survive’ udowadnia, że nawet najmroczniejsze momenty mogą dać siłę. Wystarczy się po prostu pojawić. Otwierając nowy rozdział, Lewis nie zamierza po prostu przetrwać, ale powrócić silniejszym, z otwartym sercem i gotowym na ponowne wejście w blask fleszy.

