Dziś mamy w kolejce 4 nowości, najlepiej wypadł Benson Boone, poza Listą Sarsa, Olivia Dean, T.Love i Łatwogang z Edem. Mamy tez nowy nr !!
40. DEMI LOVATO Fast
39. SWEDISH HOUSE MAFIA Wait So Long
38. BRYSKA Zostałeś
37. DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHACKA W Kilometrach
36. DAMIANO DAVID Zombie Lady
35. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOW Gdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera
34. WIRASZKO Zawsze Tam, Gdzie Ja
33. KAŚKA SOCHACKA Pokoje
32. DAWID KWIATKOWSKI Dalej, dalej! (Chopin, Chopin!)
31. PSZONA Zły
30. ELLA EYRE Red Flags & Love Hearts
29. KUBA i KUBA Wracam Sam
28. HANIA KUZIMOWICZ; THE VOICE OF POLAND Trzy Razy Bardziej
27. QUEBONAFIDE; ZALIA; FAVST Nie Ucieknę
26. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CAST Golden
25. GROMEE; STEPHEN PUTH SOS
24. WIKTORIA KIDA; KSIĘGA ŻYWIOŁÓW Naiwna Ja
23. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)
22. LADY PANK Obok
21. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman
20. BENSON BOONE Mr Electric Blue
19. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone
18. MARYLA RODOWICZ; KRZYSZTOF ZALEWSKI Remedium (Wsiąść Do Pociągu)
17. KAYAH Tylko Się Nie Roztop
16. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz
15. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)
14. LADY GAGA The Dead Dance
13. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care
12. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam
11. KATSEYE Gabriela
10. BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć
9. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free
8. LOI Red Eyes
7. IGO Bruce
6. DAMIANO DAVID; TYLA; NILE RODGERS Talk To Me
5. SOPHIE AND THE GIANTS Loser
4. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce
3. TAYLOR SWIFT The Fate Of Ophelia
2. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment
1. RAYE Where Is My Husband
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.