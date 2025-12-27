Dziś mamy w kolejce 4 nowości, najlepiej wypadł Benson Boone, poza Listą Sarsa, Olivia Dean, T.Love i Łatwogang z Edem. Mamy tez nowy nr !!

40. DEMI LOVATO Fast

39. SWEDISH HOUSE MAFIA Wait So Long

38. BRYSKA Zostałeś

37. DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHACKA W Kilometrach

36. DAMIANO DAVID Zombie Lady

35. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOW Gdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera

34. WIRASZKO Zawsze Tam, Gdzie Ja

33. KAŚKA SOCHACKA Pokoje

32. DAWID KWIATKOWSKI Dalej, dalej! (Chopin, Chopin!)

31. PSZONA Zły

30. ELLA EYRE Red Flags & Love Hearts

29. KUBA i KUBA Wracam Sam

28. HANIA KUZIMOWICZ; THE VOICE OF POLAND Trzy Razy Bardziej

27. QUEBONAFIDE; ZALIA; FAVST Nie Ucieknę

26. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CAST Golden

25. GROMEE; STEPHEN PUTH SOS

24. WIKTORIA KIDA; KSIĘGA ŻYWIOŁÓW Naiwna Ja

23. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)

22. LADY PANK Obok

21. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman

20. BENSON BOONE Mr Electric Blue

19. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone

18. MARYLA RODOWICZ; KRZYSZTOF ZALEWSKI Remedium (Wsiąść Do Pociągu)

17. KAYAH Tylko Się Nie Roztop

16. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz

15. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)

14. LADY GAGA The Dead Dance

13. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care

12. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam

11. KATSEYE Gabriela

10. BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć

9. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free

8. LOI Red Eyes

7. IGO Bruce

6. DAMIANO DAVID; TYLA; NILE RODGERS Talk To Me

5. SOPHIE AND THE GIANTS Loser

4. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce

3. TAYLOR SWIFT The Fate Of Ophelia

2. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment

1. RAYE Where Is My Husband

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

