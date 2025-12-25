Czy można zwrócić nietrafiony prezent świąteczny? Miejski Rzecznik Praw Konsumenta podpowiada.

Zgodnie z polską tradycją w Wigilię Bożego Narodzenia można się spodziewać wizyty Świętego Mikołaja, który zostawia pod choinką podarunki dla domowników. Niestety, czasem okazuje się, że znaleziony prezent nie do końca nam odpowiada: nie ten rozmiar, kolor lub rzecz nie w naszym guście. Co wtedy zrobić? Jak się okazuje, zwrócenie nietrafionego prezentu nie zawsze jest możliwe – wyjaśnia Marta Petelska-Brodzińska, Miejski Rzecznik Konsumentów.

W przypadku zakupów internetowych towar można zwrócić w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. w razie pojawienia się problemów można się kontaktować z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta, który przyjmuje interesantów w urzędzie miasta przy ulicy Myśliborskiej.