4 nowości w tym zestawieniu, najlepiej poradziła sobie w kolejce Bletka, poza Listą Rubens, Oskar Cyms, Kaeyra i Jeremi Sikorski. Jedynka na swlim miejscu!
40. SARSA Echo
39. OLIVIA DEAN Man I Need
38. DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHACKA W Kilometrach
37. WIRASZKO Zawsze Tam, Gdzie Ja
36. DAMIANO DAVID Zombie Lady
35. T.LOVE Buty
34. ŁATWOGANG; ED SHEERAN Azizam
33. KAYAH Tylko Się Nie Roztop
32. DEMI LOVATO Fast
31. BRYSKA Zostałeś
30. SWEDISH HOUSE MAFIA Wait So Long
29. HANIA KUZIMOWICZ; THE VOICE OF POLAND Trzy Razy Bardziej
28. DAWID KWIATKOWSKI Dalej, dalej! (Chopin, Chopin!)
27. KUBA i KUBA Wracam Sam
26. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOW Gdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera
25. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman
24. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)
23. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)
22. GROMEE; STEPHEN PUTH SOS
21. LOI Red Eyes
20. PSZONA Zły
19. ELLA EYRE Red Flags & Love Hearts
18. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CAST Golden
17. KATSEYE Gabriela
16. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam
15. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care
14. BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć
13. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone
12. WIKTORIA KIDA; KSIĘGA ŻYWIOŁÓW Naiwna Ja
11. MARYLA RODOWICZ; KRZYSZTOF ZALEWSKI Remedium (Wsiąść Do Pociągu)
10. IGO Bruce
9. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz
8. SOPHIE AND THE GIANTS Loser
7. DAMIANO DAVID; TYLA; NILE RODGERS Talk To Me
6. TAYLOR SWIFT The Fate Of Ophelia
5. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free
4. LADY GAGA The Dead Dance
3. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce
2. RAYE Where Is My Husband
1. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.