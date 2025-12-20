4 nowości w tym zestawieniu, najlepiej poradziła sobie w kolejce Bletka, poza Listą Rubens, Oskar Cyms, Kaeyra i Jeremi Sikorski. Jedynka na swlim miejscu!

40. SARSA Echo

39. OLIVIA DEAN Man I Need

38. DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHACKA W Kilometrach

37. WIRASZKO Zawsze Tam, Gdzie Ja

36. DAMIANO DAVID Zombie Lady

35. T.LOVE Buty

34. ŁATWOGANG; ED SHEERAN Azizam

33. KAYAH Tylko Się Nie Roztop

32. DEMI LOVATO Fast

31. BRYSKA Zostałeś

30. SWEDISH HOUSE MAFIA Wait So Long

29. HANIA KUZIMOWICZ; THE VOICE OF POLAND Trzy Razy Bardziej

28. DAWID KWIATKOWSKI Dalej, dalej! (Chopin, Chopin!)

27. KUBA i KUBA Wracam Sam

26. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOW Gdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera

25. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman

24. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)

23. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)

22. GROMEE; STEPHEN PUTH SOS

21. LOI Red Eyes

20. PSZONA Zły

19. ELLA EYRE Red Flags & Love Hearts

18. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CAST Golden

17. KATSEYE Gabriela

16. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam

15. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care

14. BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć

13. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone

12. WIKTORIA KIDA; KSIĘGA ŻYWIOŁÓW Naiwna Ja

11. MARYLA RODOWICZ; KRZYSZTOF ZALEWSKI Remedium (Wsiąść Do Pociągu)

10. IGO Bruce

9. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz

8. SOPHIE AND THE GIANTS Loser

7. DAMIANO DAVID; TYLA; NILE RODGERS Talk To Me

6. TAYLOR SWIFT The Fate Of Ophelia

5. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free

4. LADY GAGA The Dead Dance

3. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce

2. RAYE Where Is My Husband

1. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.