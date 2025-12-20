Za nami XXI gala charytatywna „Warto jest pomagać”, która odbyła się w hali CRS. Jak zawsze celem było wsparcie osób potrzebujących – tym razem cegiełki zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację Emilki Jęcz oraz Tomasza Czekatowskiego.

Na scenie wystąpili znani polscy artyści, m.in. Alicja Szemplińska, Igor Herbut oraz 40-osobowa orkiestra pod dyrekcją Wojciecha Zandeckiego. W gali uczestniczyło także kilkuset zielonogórzan:

– To wielkie dzieło pomocy drugiemu człowiekowi – mówi Grzegorz Hryniewicz, organizator gali a zarazem prezes stowarzyszenia „Warto jest pomagać”:

– Przygotowania do świątecznego koncertu trwały od kilku miesięcy – dodaje Grzegorz Hryniewicz:

Koncert poprowadzili Joanna Brodzik i Leszek Jenek.