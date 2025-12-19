Promocje i spadek hurtowych cen paliw spowodowały, że przed świętami paliwa na stacjach będą tanieć – stwierdzili analitycy portalu e-petrol.pl. Prognozują, że za benzynę 95 kierowcy zapłacą w przyszłym tygodniu 5,63-5,75 zł/l, za olej napędowy 6,01-6,14 zł/l.

Analitycy portalu e-petrol.pl zwrócili uwagę, że poza nieznacznie drożejącym autogazem na detalicznym rynku paliw zaobserwowali w ostatnich dniach zauważalny spadek kosztów tankowania.

Przecena na stacjach przyspiesza, ale patrząc na dynamikę zmian w hurcie, skala obniżek mogłaby być jeszcze większa

– ocenili.

Według danych portalu benzyna 95 potaniała na stacjach o 8 gr i jej aktualna średnia cena to 5,79 zł/l. Obniżka notowań diesla na przestrzeni tygodnia wyniosła 6 gr, a cena tego paliwa to obecnie 6,17 zł/l. Więcej o 2 gr kierowcy samochodów płacą za LPG – litr autogazu kosztuje średnio 2,64 zł/l.

Świąteczno-noworoczne promocje

Przed świętami na stacjach powinniśmy zobaczyć kontynuację przeceny napędzanej sytuacją na rynku hurtowym. Do tego niektóre sieci stacji paliw ogłosiły świąteczno-noworoczne promocje, które pozwolą na dodatkowe oszczędności

– prognozują analitycy.

Jak podali, przewidywane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na nadchodzący tydzień to: 5,63-5,75 zł/l dla benzyn 95, dla oleju napędowego 6,01-6,14 zł/l oraz 2,62-2,68 zł/l dla autogazu.

Analitycy wskazali, że cena ropy Brent spadła w mijającym tygodniu poniżej 60 dol. za baryłkę, a złoty w relacji do amerykańskiego dolara jest najmocniejszy od kilku lat.

Na razie te zmiany powoli przekładają się na portfele kierowców, ale ich pozytywne efekty coraz wyraźniej widać w hurtowych cennikach rafinerii

– zauważyli.

Zaznaczyli, że w cennikach producentów paliw od dłuższego czasu „dominują obniżki”.

Nie inaczej było w mijającym tygodniu, gdzie każdy kolejny dzień przynosił spadek notowań 95-oktanowej benzyny i oleju napędowego

– przekazali analitycy.

Jak podał e-petrol.pl, ta pierwsza kosztuje obecnie średnio 4177,60 zł za metr sześcienny i jest o blisko 120 zł tańsza niż w ubiegły piątek. Hurtowa cena diesla na przestrzeni tygodnia obniżyła się o 115,60 zł i średnio metr sześcienny tego paliwa jest aktualnie wyceniany przez rafinerie na 4487,20 zł.

Eksperci portalu zwrócili uwagę, że skalę przeceny na hurtowym rynku paliw jeszcze wyraźniej widać w dłuższym okresie.

Od drugiej połowy listopada, dzięki korzystnym tendencjom na giełdach naftowych i rynku walutowym, benzyna 95-oktanowa w hurcie potaniała o blisko 40 gr/l a diesel o ponad 50 gr/l. Dzięki tej spadkowej tendencji benzyna w cennikach rafinerii jest najtańsza od czerwca 2021 roku

– poinformowali.

Analitycy przypomnieli też, że prezydent USA Donald Trump zamierza zwiększyć presję na rząd Nicolasa Maduro i ograniczyć jego dochody z ropy.

Choć sposób egzekwowania decyzji pozostaje niejasny, USA wzmocniły obecność wojskową w regionie. Caracas oceniło te działania jako zagrożenie, a obawy o spadek eksportu wenezuelskiej ropy podbiły ceny surowca na rynkach światowych

– zauważyli analitycy.

Ich zdaniem na rynkach energii ważne okazują się też wszystkie doniesienia o ewentualnej stabilizacji sytuacji lub pokoju na Ukrainie. Wskazali, że w tym kontekście szczególny wydźwięk ma informacja, że import rosyjskiej ropy do UE wzrósł w październiku o 50 proc. miesiąc do miesiąca, osiągając najwyższy poziom od maja 2025 r., jednak w ujęciu rocznym pozostaje o połowę niższy.

Od początku 2025 r. zakupy ropy z Rosji były wyraźnie mniejsze niż rok wcześniej i odbywają się wyłącznie rurociągami, głównie na obszar Węgier i Słowacji. UE podtrzymuje cel całkowitego odejścia od rosyjskich surowców energetycznych, a propozycje dalszych zakazów mają zostać przedstawione na początku 2026 r.

– przekazali przedstawiciele e-petrol.pl.