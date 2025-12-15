Tuż przed świętami mamy dla Was najnowsze hity od Bletki, Kaśki Sochackiej, grupy Lady Pank, Kayah i Loi.

BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć

Bletka z nowym singlem o relacjach między przyjaciółmi, partnerami, rodziną. Utwór opowiada o bliskości, wsparciu i potrzebie posiadania obok siebie osoby, której można powiedzieć dosłownie wszystko i która jest przy tobie na dobre i złe.

KAŚKA SOCHACKA Pokoje

Latem Artystka planowała zarejestrować koncertowy album live, lecz ostatecznie zdecydowała się ponownie przyjrzeć utworom z albumu 'Ta Druga’. Efektem jest wyjątkowy materiał nagrany 8 października w studiu ATM, gdzie Sochacka wraz z zespołem – poszerzonym o mini sekcję dętą i wzbogaconym o zmodyfikowane instrumentarium – stworzyła zupełnie nowe, specjalnie przygotowane aranżacje znanych już piosenek.

Tracklistę albumu uzupełnia premierowy bonus: 'Pokoje’ – utwór, który od czasów 'Cichych Dni nigdy nie znalazł miejsca na żadnym wydawnictwie, choć towarzyszył Artystce w pracy nad kolejnymi projektami. Znany części publiczności z zeszłorocznych koncertów, teraz otrzymał akustyczne brzmienie i wreszcie trafia na płytę 'Ta Druga na Bis’.

Wydawnictwo ukazuje się dokładnie rok po premierze drugiego studyjnego albumu Kaśki Sochackiej. Rocznica stała się impulsem do nagrania wyjątkowej sesji w studiu i stworzenia materiału, który pokazuje 'Tę Drugą’ w nowym, intymnym i jednocześnie pełniejszym brzmieniowo ujęciu.

– 'Pokoje’ to taka piosenka, która od czasów 'Cichych Dni’ zawsze próbowała się załapać na jakąś płytę, ale z jakiegoś powodu nigdy nie dostała angażu. 'Jeszcze nie teraz’ słyszała na płytowych castingach i tak sobie czekała w kolejce, aż ktoś ją zauważy. Graliśmy ją nawet na kilkunastu koncertach na wcześniejszych trasach, ale w studiu nigdy nie mieliśmy pełnej satysfakcji z osiągniętego brzmienia. Czegoś jej brakowało. Czasem trzeba poczekać na dobry moment i ten moment nadszedł teraz, przy okazji 'Tej Drugiej na Bis’. Bonusowo wrzucamy ją na płytę, na której zagraliśmy piosenki z drugiej płyty w nowych, nieco odświeżonych aranżacjach, przy asyście instrumentów dętych i z użyciem instrumentów, na których niektórzy z nas wcześniej nie mieli okazji zagrać. Kończy się rok, a 'Pokoje’ to piosenka idealnie wpasowująca się w noworoczny klimat – mówi o podsumowaniach, porządkach i nowych postanowieniach.

LADY PANK Obok

Z okazji 45 lat działalności artystycznej, muzycy Lady Pank przygotowali specjalne wydawnictwo – 'LP 45′. Płyta ukazała się 28 listopada i zawiera 10 premierowych kompozycji.

Na albumie znajdziecie 10 premierowych kompozycji. Promują ją piosenki: 'Motyle’, 'Uciekaj’, 'Kalifornia’, 'Obok’.

– Nie lubię nagrywać takich samych płyt. Lubię się bawić różnymi rodzajami muzyki. LP 45 faktycznie jest zupełnie inna od LP 40 i to chyba dobry objaw, że takie poszukiwania dzieją się w mojej głowie. Patrzę na to też pod kątem całego naszego repertuaru. Grając koncerty zastanawiam się, jakiego numeru mi brakuje. Chowam go sobie w głowie i potem wyciągam przy nagrywaniu płyty, żeby potem koncerty jeszcze bardziej wzbogacić.

Utworów m.in. z tej płyty, będzie można posłuchać podczas jubileuszowej trasy Lady Pank, w którą grupa wyruszy w przyszłym roku.

KAYAH Tylko Się Nie Roztop

Nowy utwór Kayah 'Tylko Się Nie Roztop’ to wyjątkowa propozycja na nadchodzący, przedświąteczny czas – utwór pełen ciepła, humoru i charakterystycznej dla artystki muzycznej lekkości.

Nowa piosenka Kayah wprowadza słuchaczy w zimowy klimat, jednocześnie traktując go z przymrużeniem oka. Artystka w mistrzowski sposób komentuje aurę za oknem, ukazując ją przez pryzmat relacji międzyludzkich – tych bliskich, codziennych, a czasem nieco przewrotnych. Melodyjna, pełna energii kompozycja sprawi, że chłodne dni staną się odrobinę cieplejsze.

Teledysk towarzyszący premierze powstał w przyjaznej, niemal rodzinnej atmosferze. Wzięli w nim udział przyjaciele Kayah, a towarzyszą im… bałwan i pies, dodając całości uroku oraz humorystycznego charakteru. Zespół produkcyjny podkreśla, że podczas realizacji klipu nie ucierpiał żaden 'ciastek’ – co z pewnością docenią fani artystki znający jej poczucie humoru.

Nowy singiel Kayah zapowiada reedycję kultowej płyty Kayah 'Gdy Pada Śnieg’, która idealnie wpisuje się w klimat nadchodzących świąt.

LOI Red Eyes

Po spektakularnym przełomie w 2022 roku z singlem 'Gold’, Loi świętowała międzynarodowe sukcesy – złote i platynowe wyróżnienia oraz ponad 300 milionów streamów na całym świecie. Dzięki temu młoda Artystka szybko zyskała rozpoznawalność daleko poza granicami Niemiec.



Teraz, wraz z premierą 'Red Eyes’, 23-letnia wokalistka otwiera zupełnie nowy rozdział – bezkompromisowo szczery, jeszcze intensywniejszy i odważniejszy niż dotychczas. W utworze Loi pokazuje się od wyjątkowo emocjonalnej strony: na styku złości, zwątpienia i poszukiwania wewnętrznej równowagi.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.