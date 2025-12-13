W tym notowaniu 3 nowości, najlepiej poradził sobie Gromee ze Stephenem Puthem. Poza kolejką Lanberry, Dryskull z Igo oraz Kuban z Zalią. Taylor ciągle z nr 1!
40. RUBENS Buenos
39. DAMIANO DAVID Zombie Lady
38. T.LOVE Buty
37. WIRASZKO Zawsze Tam, Gdzie Ja
36. OSKAR CYMS Zabierz Mnie
35. BRYSKA Zostałeś
34. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)
33. KAEYRA Keep Dreaming
32. SWEDISH HOUSE MAFIA Wait So Long
31. DEMI LOVATO Fast
30. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman
29. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)
28. DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHACKA W Kilometrach
27. DAWID KWIATKOWSKI Dalej, Dalej! (Chopin, Chopin!)
26. SARSA Echo
25. ŁATWOGANG; ED SHEERAN Azizam
24. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care
23. OLIVIA DEAN Man I Need
22. KUBA i KUBA Wracam Sam
21. JEREMI SIKORSKI Wracam
20. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam
19. PSZONA Zły
18. GROMEE; STEPHEN PUTH SOS
17. WIKTORIA KIDA; KSIĘGA ŻYWIOŁÓW Naiwna Ja
16. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz
15. KATSEYE Gabriela
14. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOWGdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera
13. IGO Bruce
12. SOPHIE AND THE GIANTS Loser
11. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CASTGolden
10. MARYLA RODOWICZ; KRZYSZTOF ZALEWSKI Remedium (Wsiąść Do Pociągu)
9. ELLA EYRE Red Flags & Love Hearts
8. DAMIANO DAVID; TYLA; NILE RODGERS Talk To Me
7. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce
6. LADY GAGAThe Dead Dance
5. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free
4. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment
3. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone
2. RAYE Where Is My Husband
1. TAYLOR SWIFT The Fate Of Ophelia
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.