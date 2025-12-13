W tym notowaniu 3 nowości, najlepiej poradził sobie Gromee ze Stephenem Puthem. Poza kolejką Lanberry, Dryskull z Igo oraz Kuban z Zalią. Taylor ciągle z nr 1!

40. RUBENS Buenos

39. DAMIANO DAVID Zombie Lady

38. T.LOVE Buty

37. WIRASZKO Zawsze Tam, Gdzie Ja

36. OSKAR CYMS Zabierz Mnie

35. BRYSKA Zostałeś

34. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)

33. KAEYRA Keep Dreaming

32. SWEDISH HOUSE MAFIA Wait So Long

31. DEMI LOVATO Fast

30. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman

29. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)

28. DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHACKA W Kilometrach

27. DAWID KWIATKOWSKI Dalej, Dalej! (Chopin, Chopin!)

26. SARSA Echo

25. ŁATWOGANG; ED SHEERAN Azizam

24. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care

23. OLIVIA DEAN Man I Need

22. KUBA i KUBA Wracam Sam

21. JEREMI SIKORSKI Wracam

20. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam

19. PSZONA Zły

18. GROMEE; STEPHEN PUTH SOS

17. WIKTORIA KIDA; KSIĘGA ŻYWIOŁÓW Naiwna Ja

16. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz

15. KATSEYE Gabriela

14. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOWGdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera

13. IGO Bruce

12. SOPHIE AND THE GIANTS Loser

11. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CASTGolden

10. MARYLA RODOWICZ; KRZYSZTOF ZALEWSKI Remedium (Wsiąść Do Pociągu)

9. ELLA EYRE Red Flags & Love Hearts

8. DAMIANO DAVID; TYLA; NILE RODGERS Talk To Me

7. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce

6. LADY GAGAThe Dead Dance

5. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free

4. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment

3. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone

2. RAYE Where Is My Husband

1. TAYLOR SWIFT The Fate Of Ophelia

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.