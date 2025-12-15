W Warszawie w siedzibie Polskiego Radia odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w ogólnopolskim Konkursie „Uzależnienia XXI wieku”. Organizatorem była Fundacja Inspiratornia.

Wyróżnienie za reportaż „W środku może być wszystko” otrzymał Bartosz Schaefer dziennikarz Studia Reporterów Kukułcza 1.

Audycja swoją emisję miała na antenie Radia Zachód oraz Radia Zielona Góra. Autor w reportażu podejmuje temat lootboxów w grach komputerowych.

To już 11 edycja tego wydarzenia.

Uroczysta Gala oraz wręczenie nagród odbyło się 15 grudnia 2025 roku o godz. 16 w Sali im. Władysława Szpilmana w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie.

– Od początku założeniem konkursu było wspieranie dziennikarzy w tworzeniu pogłębionych psychologicznie wywiadów z osobami dotkniętymi uzależnieniem od hazardu, gier komputerowych, seksu oraz reportaży na ten temat, a także promocja rzetelnej wiedzy naukowej i wywiady z ekspertami – mówi Maja Ruszpel, twórczyni konkursu. W tym czasie jednocześnie powstało wiele nowych badań naukowych, którymi można się inspirować. Zmienił się też świat mediów oraz nowoczesnych technologii.

Dlatego od roku 2025 dodatkowymi tematami jakie mogą zgłaszać dziennikarze są inne tzw. nałogi behawioralne czyli: problemowe zaangażowanie w pracę (tzw. pracoholizmu), problemowe kupowanie (tzw. zakupoholizmu), uzależnienie od sportu, problemowe inwestowanie w kryptowaluty (tzw. uzależnienia od kryptowalut), problemowe używanie Internetu i portali społecznościowych (tzw. uzależnienie od Internetu, uzależnienie od portali społecznościowych).

Ponadto, do konkursu zapraszani są także twórcy internetowi – influencerzy, twórcy tematycznych, cyklicznych rolek publikowanych w mediach społecznościowych oraz twórcy podcastów.

WYNIKI KONKURSU DLA DZIENNIKARZY „UZALEŻNIENIA 21 WIEKU”

Jury w składzie:

Przewodnicząca Jury dr Bernadeta Lelonek-Kuleta – Katolicki Uniwersytet Lubelski,

Agnieszka Urazińska – Wysokie Obcasy,

Jakub Jamrozek – Polskie Radio

przyznało w tym roku następujące nagrody:

I Miejsce – reportaż „Cena gry” opublikowany w TVN na temat nielegalnego hazardu – autorka: Aneta Regulska,

II Miejsce – reportaż „Poza schematem” i dyskusja ze słuchaczami wyemitowanych w audycji „Mikrofon Radia TOK FM” – autorzy: Karolina Kłaczyńska oraz Paweł Sulik,

III Miejsce – reportaż „Dwie zdrapeczki do trumny” poświęcony uzależnieniu od zdrapek wśród seniorów opublikowany na portalu Na Temat – autorki: Agnieszka Sztyler-Turovsky oraz Daria Różańska-Danisz,

Wyróżnienie Honorowe – Radio Zachód, autor Bartosz Schaeffer – reportaż o lootboxach

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.