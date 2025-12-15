Dziś w Zielonej Górze ważne rozmowy o edukacji. Do Parku Technologii Kosmicznych przyjechały wiceministry Katarzyna Lubnauer i Izabela Ziętka, by omówić założenia tzw. Reformy 26 – kompas jutra.

Konferencję zorganizował lubuski kurator oświaty Mariusz Biniewski:

Co zakłada reforma edukacji. Wyjaśnia wiceministra Katarzyna Lubnauer:

Izabela Ziętka, podsekretarz stanu w ministerstwie edukacji, zapewniła kolejny raz, że rząd nie planuje likwidacji szkół specjalnych:

Ministerialna reforma przeszła przez Sejm, ale nie została dotąd podpisana przez prezydenta.