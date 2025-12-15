Żagański magistrat zakończył remont sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym numer 5 przy ulicy Nocznickiego. O konieczne prace zabiegali nauczyciele oraz radni miasta. Koszt zadania to około 150 tysięcy złotych.

Obiekt przeszedł kompleksowe roboty. – Przede wszystkim stary parkiet zastąpiliśmy nową antypoślizgową nawierzchnią. Odnowy wymagało także zaplecze budynku. Wyremontowaliśmy między innymi toalety. W tej chwili jest to zupełnie inna sala niż jeszcze kilka tygodni temu. Bardzo nas to cieszy, bo chodzi tu o bezpieczeństwo dzieci i komfort podczas zajęć z wychowania fizycznego – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

Ostatni remont obiektu miał miejsce w 2004 roku.