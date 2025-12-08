Ponad dwie godziny trwały w Londynie rozmowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z premierem Wielkiej Brytanii, prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec. Przywódcy rozmawiali o szczegółach planu pokojowego kończącego wojnę, którą Rosja rozpętała przeciwko Ukrainie.

Przed rozpoczęciem rozmów na Downing Street Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jedność między Europą, Ukrainą i USA jest kluczowa podczas negocjacji pokojowych.

– Wszyscy popieramy Ukrainę i pokój – mówił z kolei przed zamkniętym spotkaniem prezydent Francji Emmanuel Macron:

Mamy w rękach wiele atutów – finansowanie i dostarczanie sprzętu. Fakt, że Ukraińcy wciąż stawiają opór, oraz to, że rosyjska gospodarka zaczyna odczuwać skutki wojny, zwłaszcza po naszych ostatnich sankcjach i działaniach USA. Teraz kluczowe jest zbliżenie stanowisk: europejskiego, ukraińskiego i amerykańskiego, aby sfinalizować negocjacje pokojowe i wejść w nową fazę – w możliwie najlepszej sytuacji dla Ukrainy, dla Europy i dla naszego wspólnego bezpieczeństwa

– oznajmił Macron.

Kanclerz Niemiec podkreślił, że Europa uważne obserwuje negocjacje toczące się w Moskwie oraz w Stanach Zjednoczonych.

Zdecydowanie stoimy po stronie Ukrainy, bo los Ukrainy jest losem Europy. Dlatego tu jesteśmy, próbujemy wypracować dalsze działania i nikt nie powinien mieć wątpliwości, co do naszego wsparcia. Twardo stoimy przy Ukrainie, choć wynik tych rozmów pozostaje otwarty. Jestem sceptyczny wobec części zapisów, które widzimy w dokumentach ze strony USA, ale musimy o nich rozmawiać

– ocenił Friedrich Merz.

Gospodarz szczytu premier Keir Starmer zwrócił uwagę na kluczowe zasady dotyczące wsparcia Ukrainy i współpracy międzynarodowej w obliczu konfliktu.

Stoimy po stronie Ukrainy i jeśli ma dojść do zawieszenia broni, musi to być zawieszenie sprawiedliwe i trwałe. I właśnie dlatego jest to tak ważne. Wielokrotnie przedstawialiśmy zasadę, że sprawy dotyczące Ukrainy powinny być rozstrzygane przez Ukrainę, i jesteśmy tu po to, aby wspierać was w konflikcie oraz w negocjacjach i upewnić się, że uda się osiągnąć sprawiedliwe i trwałe porozumienie, jeśli do tego dojdzie

– zaznaczył brytyjski premier.

Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział Bloombergowi, że w negocjacjach pokojowych wciąż brakuje zgody w najważniejszej sprawie – przyszłości Donbasu. Dodał, że rozmowy stanęły w miejscu, a Kijów domaga się od USA twardych gwarancji bezpieczeństwa.