W notowaniu 3 nowości, w gronie pechowców Ed Sheeran, Michael Schulte z Asdis, oraz team – Marshmello, Ellie Goulding, Avaion. Na miejscu pierwszym Taylor Swift!
40. LANBERRY Proszę Pana
39. RUBENS Buenos
38. T.LOVE Buty
37. DAMIANO DAVID Zombie Lady
36. BRYSKA Zostałeś
35. DRYSKULL; IGO Na Spokojnie
34. KUBAN; ZALIA Kyoto
33. OSKAR CYMS Zabierz Mnie
32. KAEYRA Keep Dreaming
31. DAWID KWIATKOWSKI Dalej, dalej! (Chopin, Chopin!)
30. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)
29. SWEDISH HOUSE MAFIA Wait So Long
28. WIKTORIA KIDA; KSIĘGA ŻYWIOŁÓW Naiwna Ja
27. DEMI LOVATO Fast
26. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care
25. ŁATWOGANG; ED SHEERAN Azizam
24. WIRASZKO Zawsze Tam, Gdzie Ja
23. KUBA i KUBA Wracam Sam
22. JEREMI SIKORSKI Wracam
21. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam
20. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce
19. DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHACKA W Kilometrach
18. KATSEYE Gabriela
17. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CAST Golden
16. OLIVIA DEAN Man I Need
15. LADY GAGA The Dead Dance
14. RAYE Where Is My Husband
13. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone
12. SOPHIE AND THE GIANTS Loser
11. SARSA Echo
10. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOW Gdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera
9. PSZONA Zły
8. ELLA EYRE Red Flags & Love Hearts
7. DAMIANO DAVID; TYLA; NILE RODGERS Talk To Me
6. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz
5. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free
4. IGO Bruce
3. MARYLA RODOWICZ; KRZYSZTOF ZALEWSKI Remedium (Wsiąść Do Pociągu)
2. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment
1. TAYLOR SWIFT The Fate Of Ophelia
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.