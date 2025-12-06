W notowaniu 3 nowości, w gronie pechowców Ed Sheeran, Michael Schulte z Asdis, oraz team – Marshmello, Ellie Goulding, Avaion. Na miejscu pierwszym Taylor Swift!

40. LANBERRY Proszę Pana

39. RUBENS Buenos

38. T.LOVE Buty

37. DAMIANO DAVID Zombie Lady

36. BRYSKA Zostałeś

35. DRYSKULL; IGO Na Spokojnie

34. KUBAN; ZALIA Kyoto

33. OSKAR CYMS Zabierz Mnie

32. KAEYRA Keep Dreaming

31. DAWID KWIATKOWSKI Dalej, dalej! (Chopin, Chopin!)

30. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)

29. SWEDISH HOUSE MAFIA Wait So Long

28. WIKTORIA KIDA; KSIĘGA ŻYWIOŁÓW Naiwna Ja

27. DEMI LOVATO Fast

26. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care

25. ŁATWOGANG; ED SHEERAN Azizam

24. WIRASZKO Zawsze Tam, Gdzie Ja

23. KUBA i KUBA Wracam Sam

22. JEREMI SIKORSKI Wracam

21. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam

20. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce

19. DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHACKA W Kilometrach

18. KATSEYE Gabriela

17. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CAST Golden

16. OLIVIA DEAN Man I Need

15. LADY GAGA The Dead Dance

14. RAYE Where Is My Husband

13. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone

12. SOPHIE AND THE GIANTS Loser

11. SARSA Echo

10. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOW Gdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera

9. PSZONA Zły

8. ELLA EYRE Red Flags & Love Hearts

7. DAMIANO DAVID; TYLA; NILE RODGERS Talk To Me

6. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz

5. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free

4. IGO Bruce

3. MARYLA RODOWICZ; KRZYSZTOF ZALEWSKI Remedium (Wsiąść Do Pociągu)

2. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment

1. TAYLOR SWIFT The Fate Of Ophelia

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.