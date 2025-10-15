W sobotę na terenie parku książęcego w Żaganiu przeprowadzona zostanie kolejna edycja seminarium parkowego. Będzie to kontynuacja prac podjętych dwa lata temu. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do uczestnictwa w porządkowaniu zieleni.

Prace będą się odbywać pod nadzorem specjalistów. – Spotykamy się w terenie, więc warto włożyć odpowiednie do tego ubranie. Tak jak poprzednio oczyścimy parkowe tereny z drobnych samosiejek. Oczywiście nic nie będzie się działo bez nadzoru specjalistów – mówi dyrektorka Żagańskiego Pałacu Kultury Karolina Gałązka:

– Zabezpieczymy wszelkie niezbędne narzędzia. Po zakończonych pracach zaplanowaliśmy podsumowanie wydarzenia w sali Inter w pałacu – zaznacza Karolina Gałązka:

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Początek sobotniego seminarium parkowego godzina 8.30.