Microsoft kończy wsparcie techniczne dla systemu Windows 10. System przestaje więc otrzymywać bezpłatne aktualizacje zabezpieczeń. Nie będzie chroniony przed nowymi zagrożeniami. Dla użytkownika to rosnące w czasie ryzyko kradzieży danych bankowych i zablokowania plików przez hakerów.

14 października 2025 roku to oficjalna data zakończenia wsparcia technicznego dla Windows 10, po której system przestanie otrzymywać kluczowe poprawki bezpieczeństwa, co narazi użytkowników na realne niebezpieczeństwo.

Brak łatek systemowych spowoduje, że komputery staną się łatwym celem dla cyberprzestępców, co grozi kradzieżą danych osobowych, haseł do bankowości internetowej oraz ryzykiem zablokowania plików przez oprogramowanie ransomware.

Zalecana ścieżka migracji to bezpłatna aktualizacja do systemu Windows 11 dla urządzeń spełniających wymogi sprzętowe, przesiadka na alternatywny system operacyjny (na przykład Linuksa) lub zakup nowego sprzętu, aby zachować ciągłość bezpieczeństwa cyfrowego.

Windows 10, który miał swoją premierę 29 lipca 2015 roku, po ponad dekadzie obecności na rynku zbliża się do swojego oficjalnego końca wsparcia technicznego. Zgodnie z komunikatem firmy Microsoft, ten etap dobiegnie końca 14 października 2025 roku.

Zakończenie wsparcia w świecie IT jest standardowym elementem cyklu życia produktu. Przez cały ten okres, Microsoft dostarczał użytkownikom nie tylko nowe funkcje i ulepszenia, ale przede wszystkim regularne aktualizacje zabezpieczeń. Właśnie te łatki są kluczowe, ponieważ nieustannie naprawiają nowo odkrywane luki w systemie operacyjnym, chroniąc użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem. Po wyznaczonej dacie ten parasol ochronny zostanie zlikwidowany, a Microsoft przestanie również oferować pomoc techniczną w przypadku wystąpienia problemów z systemem.

Decyzja o zakończeniu wsparcia ma na celu skierowanie uwagi i zasobów firmy na nowsze i bardziej zaawansowane rozwiązania. Microsoft promuje Windows 11, który, dzięki rygorystycznym wymaganiom sprzętowym, takim jak posiadanie modułu Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0), jest z założenia znacznie bezpieczniejszy na poziomie sprzętowym, chroniąc przed zaawansowanymi atakami typu ransomware. Ponadto, zasoby deweloperskie są przekierowywane na rozwój nowych funkcji i integrację ze sztuczną inteligencją (AI), taką jak Copilot, które są kluczowe dla przyszłych systemów operacyjnych.