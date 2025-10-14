Spis treści
Microsoft kończy wsparcie techniczne dla systemu Windows 10. System przestaje więc otrzymywać bezpłatne aktualizacje zabezpieczeń. Nie będzie chroniony przed nowymi zagrożeniami. Dla użytkownika to rosnące w czasie ryzyko kradzieży danych bankowych i zablokowania plików przez hakerów.
14 października 2025 roku to oficjalna data zakończenia wsparcia technicznego dla Windows 10, po której system przestanie otrzymywać kluczowe poprawki bezpieczeństwa, co narazi użytkowników na realne niebezpieczeństwo.
Brak łatek systemowych spowoduje, że komputery staną się łatwym celem dla cyberprzestępców, co grozi kradzieżą danych osobowych, haseł do bankowości internetowej oraz ryzykiem zablokowania plików przez oprogramowanie ransomware.
Zalecana ścieżka migracji to bezpłatna aktualizacja do systemu Windows 11 dla urządzeń spełniających wymogi sprzętowe, przesiadka na alternatywny system operacyjny (na przykład Linuksa) lub zakup nowego sprzętu, aby zachować ciągłość bezpieczeństwa cyfrowego.
Windows 10, który miał swoją premierę 29 lipca 2015 roku, po ponad dekadzie obecności na rynku zbliża się do swojego oficjalnego końca wsparcia technicznego. Zgodnie z komunikatem firmy Microsoft, ten etap dobiegnie końca 14 października 2025 roku.
Zakończenie wsparcia w świecie IT jest standardowym elementem cyklu życia produktu. Przez cały ten okres, Microsoft dostarczał użytkownikom nie tylko nowe funkcje i ulepszenia, ale przede wszystkim regularne aktualizacje zabezpieczeń. Właśnie te łatki są kluczowe, ponieważ nieustannie naprawiają nowo odkrywane luki w systemie operacyjnym, chroniąc użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem. Po wyznaczonej dacie ten parasol ochronny zostanie zlikwidowany, a Microsoft przestanie również oferować pomoc techniczną w przypadku wystąpienia problemów z systemem.
Decyzja o zakończeniu wsparcia ma na celu skierowanie uwagi i zasobów firmy na nowsze i bardziej zaawansowane rozwiązania. Microsoft promuje Windows 11, który, dzięki rygorystycznym wymaganiom sprzętowym, takim jak posiadanie modułu Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0), jest z założenia znacznie bezpieczniejszy na poziomie sprzętowym, chroniąc przed zaawansowanymi atakami typu ransomware. Ponadto, zasoby deweloperskie są przekierowywane na rozwój nowych funkcji i integrację ze sztuczną inteligencją (AI), taką jak Copilot, które są kluczowe dla przyszłych systemów operacyjnych.
1. Co oznacza koniec wsparcia dla Windows 10?
Choć komputery po 14 października 2025 roku nadal będą działać, komfort i bezpieczeństwo ich użytkowania drastycznie się pogorszy.
- Spadek funkcjonalności i kompatybilności
Brak nowych funkcji i optymalizacji może obniżyć wydajność. Z czasem najnowsze wersje ulubionych aplikacji (przeglądarki, programy) mogą stać się niestabilne lub odmówić instalacji.
- Problemy ze sprzętem peryferyjnym
Producenci nowych urządzeń (np. drukarek, kart graficznych) skupią się na tworzeniu sterowników dla nowszych systemów. Oznacza to, że nowy sprzęt może nie być w pełni kompatybilny z Windows 10.
- Brak pomocy w razie awarii
Użytkownicy nie będą mogli liczyć na oficjalną pomoc techniczną od Microsoftu w przypadku napotkania problemów systemowych.
Najpoważniejszą i najbardziej bezpośrednią konsekwencją jest wzrost ryzyka cyberataków. Wraz z upływem czasu zagrożenia będą się kumulować, ponieważ każda nowo wykryta luka w kodzie Windows 10, zamiast zostać naprawiona, stanie się trwałą, otwartą furtką dla hakerów.
2. Zagrożenia dla użytkowników domowych
Dla osób aktywnie korzystających z internetu i finansów osobistych, ryzyko po zakończeniu wsparcia dla Windows 10 jest wysokie.
- Kradzież danych wrażliwych
Brak aktualizacji zabezpieczeń umożliwia wirusom i oprogramowaniu szpiegującemu łatwiejsze dostanie się do systemu. Może to prowadzić do kradzieży haseł do bankowości internetowej oraz innych danych osobowych.
- Ataki ransomware
Komputery stają się podatne na oprogramowanie ransomware, które szyfruje wszystkie cenne pliki (np. dokumenty, zdjęcia rodzinne), a następnie żąda okupu za ich odblokowanie.
- Ryzyko finansowe
Używanie komputera do dokonywania płatności online lub logowania się do ważnych serwisów bez wsparcia zabezpieczeń jest wysoce nierozsądne, ponieważ naraża użytkownika na bezpośrednie straty finansowe.
Nawet osoby, które używają komputera głównie do zadań offline, takich jak pisanie dokumentów, są narażone na ryzyko, na przykład poprzez zainfekowany nośnik USB.
3. Co po Windows 10?
Użytkownicy systemu Windows 10 mają kilka możliwości przygotowania się na nadchodzące zmiany i zapewnienia sobie bezpieczeństwa:
- aktualizacja do Windows 11,
- alternatywne systemy operacyjne,
- płatne przedłużenie wsparcia (ESU),
- zakup nowego urządzenia
Dla tych, którzy zdecydują się pozostać przy Windows 10 (co jest zdecydowanie niezalecane), konieczne jest podjęcie kroków minimalizujących ryzyko: stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego od renomowanego dostawcy, regularne tworzenie kopii zapasowych wszystkich ważnych danych na nośnikach zewnętrznych oraz zachowanie maksymalnej ostrożności podczas korzystania z internetu.