W Dębince w gminie Trzebiel przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego trwa remont wieży bramnej z dzwonnicą. Dobiegające końca prace to koszt blisko pół miliona złotych. Zadanie realizowane jest przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.

Remont odbywa się pod nadzorem konserwatora zabytków. – Wieża już jaśnieje. Wygląda dużo ładniej, niż przed kilkoma miesiącami. Cieszy nas to bardzo i mamy nadzieję, że obiekt będzie pięknie wyglądał i długo służył lokalnej społeczności – mówi prezes koła gospodyń wiejskich Kamil Szydłowski:

Swoją cegiełkę do restauracji zabytkowego obiektu dołożyli także mieszkańcy. – Też mamy swój wkład. To nasza perła, więc chcemy pomóc w przywróceniu dawnego blasku kościoła, ale i wieży – mówi Maria Mazurkiewicz:

Dodajmy, że prace potrwają do końca roku.