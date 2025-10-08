Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska wręczyła w środę (8 października) powołanie na stanowisko podsekretarza stanu Markowi Krawczykowi.

Marek Krawczyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Odbył również studia semestralne na Uniwersytecie Karola w Pradze na wydziale Stosunków Międzynarodowych. Z wykształcenia jest prawnikiem.

Kim jest Marek Krawczyk?

Na początku drogi zawodowej zajmował się zagadnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu dla dużej korporacji. W latach 2006-2010 pracował w PKN ORLEN S.A., a następnie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Od 2013 do 2015 roku był pracownikiem Ministerstwa Sportu i Turystyki. W latach 2015-2021 pracował w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, gdzie zajmował się radiem publicznym i reklamą w radiu i telewizji.

Od 2024 roku był podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Współtworzył nowy program dla małych i średnich organizacji pozarządowych „Moc małych społeczności”, który miał na celu budowanie odporności społecznej. Do lipca br. pełnił rolę wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Krawczyk jest przewodniczącym koła Partii Polska 2050 Szymona Hołowni nr 2 w Warszawie.

Jest także współautorem pierwszego w Polsce raportu zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (GRI) stanowiącego międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm.