Jagoda Gancarek nie wybiera łatwych ścieżek. W wieku 27 lat posiada uprawnienia pilota i niezależnie od tego, czy holuje szybowce, zrzuca skoczków spadochronowych, czy też leci na ratunek gasząc pożary z powietrza, zawsze angażuje się bez granic. W tym zawodzie nie ma miejsca na błędy, bo tu liczy się precyzja, szybkość i odwaga. Jagoda także pilotuje też balony, a niedawno wraz z Hanią Kaczmarczyk sięgnęła po tytuł Mistrzyń Polski Kobiet.

Jest zawodniczką Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, a swoją postawą udowadnia, że w kokpicie liczą się wyłącznie umiejętności i determinacja, a prawdziwe doświadczenie zdobywa się w powietrzu, a nie na papierze. Jagoda pokazuje, że niebo stoi otworem dla tych, którzy mają odwagę i determinację.