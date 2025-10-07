Igor Iżykowski z klubu Sporty Walki Gorzów zdobył złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kickobxingu w formule K1.
Gorzowianin walczący w kategorii do 71 kg wygrał wszystkie walki przed czasem:
Atak nożownika w Przylepie. 25-letni mężczyzna zaatakował 19-letnią kobietę. Ofiara trafiła do szpitala. Napastnika złapała policja. Do zdarzenia doszło dziś...
Maja Kasprzak i Lena Blitek z ZKS-u Akrobaty Zielona Góra zdobyły srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów, które odbyły się w...
Gościnią Patryka Małyszki jest edytorka, korektorka, tłumaczka oraz właścicielka wydawnictwa "Na Szczęście" Olga Smolec-Kmoch:
Sejmowa komisja etyki ukarała posła PiS Łukasza Mejzę naganą za zachowanie wobec senatora Wadima Tyszkiewicza w restauracji w Nowym Domu...
Kontrole na granicy z Niemcami prowadzone są już od trzech miesięcy. W tym czasie Straż Graniczna we współpracy z innymi...
Szymon Sowiński - strzelec Startu Zielona Góra został mistrzem Europy w swojej koronnej konkurencji P3- pistolet sportowy na 25 m...
