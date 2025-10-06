W zestawie premier do listy dzisiaj Dawid Podsiadło z Kaśką Sochacką, Oskar Cyms, Lady Pank, Vella i Aerosmith z Youngblud.

DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHACKA W Kilometrach

O tym, że Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, top najchętniej streamowanych artystów w Polsce, połączyli siły i nagrali mini album 'tylko haj.’ już informowaliśmy. Po 'Samolotach’ przyszła pora na kolejny singiel z mini albumu.

Spotkanie tej dwójki na jednym albumie to też nie lada święto – artyści, którzy od lat poruszają najczulsze struny z niezawodną precyzją, zrobili coś, co zapamiętamy na bardzo długo.

– Wiele miesięcy temu, gdy spotkaliśmy się z Kaśką przy posiłku, żeby porozmawiać o tym, że nadchodzi taka szansa i czy byśmy może coś z tej okazji zrobili, to ja wiedziałem, że jeśli coś powstanie, to będzie to dobre. No ale dzisiaj jestem po prostu przeszczęśliwy i wzruszony, ja się jaram i mam nadzieję, że u Was trafi to też w miejsce, które tego potrzebowało – Dawid Podsiadło

– Tyle chciałabym powiedzieć… ale przede wszystkim powiem – dziękuję. Dziękuję Dawid, że mogliśmy zrobić wspólnie piosenki. (…) Jestem przeszczęśliwa i podekscytowana, że to się już zaczyna i że Wy możecie w końcu usłyszeć piosenki, które do tej pory trzymaliśmy w swoich malutkich, wciśniętych do uszu słuchawkach – Kaśka Sochacka.

Najnowszy singiel Kasi i Dawida nosi tytuł 'W Kilometrach’.

OSKAR CYMS Zabierz Mnie

To kolejna odsłona twórczości Oskara. Artysta dał się poznać szerszej publiczności w międzynarodowym przeboju 'My Girl’ do filmu '365 dni: Ten Dzień’.

Zaśpiewana przez niego ballada 'My Girl’ stała się międzynarodowym przebojem i była jedną z najchętniej wyszukiwanych numerów w serwisach streamingowych na świecie. Jego barwa głosu zachwyciła międzynarodową publiczność o czym świadczą setki komentarzy na jego kanale YouTube. Tylko w pierwszą dobę, w popularnej aplikacji Shazam jego piosenkę wyszukało ponad 100 tyś osób z całego świata! Po zaledwie kilku dniach jego utwór znalazł się w TOP3 światowego rankingu.

Jego debiutancki krążek 'Nigdy Wcześniej’ składajął się 11 piosenek utrzymanych w popowym klimacie. Pierwsze single z tej płyty odniosły duży komercyjny sukces. Utwory zawędrowały na podium listy Airplay Polska. Pierwszy promujący singiel 'Daj Mi Znać’ osiągnął status Platynowej Płyty, 'Niech Mówią’ pokrył się Złotem, 'Na Niebie’ jest niekwestionowanym hitem radiowym.

Mimo młodego wieku i stosunkowo krótkiego stażu Oskar ma na swoim koncie duże sukcesy – został zwycięzcą 18 edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo, a w okresie wakacyjnym jego hit „Niech mówią” został głosami widzów telewizji Polsat i słuchaczy Radia Zet wybrany Przebojem lata 2023.

Przed nami kolejny singiel Artysty – 'Zabierz Mnie’.

LADY PANK Kalifornia

’Kalifornia’ to trzeci, po 'Motylach’ i 'Uciekaj’, singiel z nadchodzącej płyty Lady Pank. Współautorem tekstu jest Michał Wiraszko.

Piosenka jest silnie osadzona w realiach ostatnich lat: upolitycznienia codzienności oraz świadomości zagrożenia. Za mocny, choć gorzki tekst piosenki odpowiadają lider zespołu Muchy, Michał Wiraszko oraz Jan Borysewicz. 'Kalifornię’ można potraktować jako uzupełnienie do 'Uciekaj’, gdzie zespół śpiewał o życiu w pełnym populistycznych haseł, czarno-białym świecie.

– Kalifornia symbolizuje mityczną krainę pełną słońca i muzyki, wody i wiatru, miejsce, gdzie nie istnieją problemy. Jest symbolem wolności, beztroski i uśmiechu. Czasami tęsknię za byciem w takim miejscu, choć wiem, że moje wyobrażenie jest tylko złudzeniem i że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma – mówi Borysewicz.

Piosenka znajdzie się na nowym studyjnym wydawnictwie zespołu, które ukaże się w jubileuszowym dla zespołu roku 2026.

VELLA Somebody Else

Gabriella Valdes, znana jako Vella, wydała swój drugi album zatytułowany 'All My Love’. Krążek trafił na rynek nakładem Universal Music Sweden. Nowym promującym go singlem jest 'Somebody Else’.

– Album 'All My Love’ to list miłosny do samej siebie i do wszystkich, którzy go wysłuchają. To opowieść o złamanym sercu, tęsknocie, sile, wrażliwości i poczuciu własnej mocy – wszystko owinięte piękną, choć nieco chaotyczną kokardą. Kocham to, że każda piosenka jest w pewien sposób ze sobą powiązana, ale każda napisana innym fontem. Włożyłam w ten album całe serce i duszę. Nie mogę się doczekać, aż ludzie usłyszą tę część mnie. To naprawdę kawałek mojego serca – mówi o swoim dziele Vella.

Artystka wypowiedziała się także na temat nowego singla 'Somebody Else’. – To piosenka o tym, by postawić granicę, gdy ktoś chce, żebyś był na drugim planie albo tylko „na boku”. O próbie ratowania relacji, choć to z góry przegrana sprawa. Robisz wszystko, co w twojej mocy, bo zależy ci na tej jednej osobie. Problem w tym, że ona nie czuje tego samego – wysyła sprzeczne sygnały i chce, żebyś był 'kimś na boku’ – komentuje Artystka.

AEROSMITH; YUNGBLUD My Only Angel

Aerosmith i YUNGBLUD łączą siły na wspólnej EP-ce 'One More Time’. Wydawnictwo zapowiada singiel 'My Only Angel’.

Premiera zaplanowana jest na 21 listopada. Wydawnictwo będzie pierwszym premierowym materiałem Aerosmith od ponad 12 lat. Producentem wydawnictwa jest Matt Schwartz.

Na 'One More Time’ znalazły się cztery autorskie utwory napisane wspólnie przez Aerosmith i YUNGBLUDA, a także energetyczna, odświeżona wersja klasyka 'Back In The Saddle’.

Okładkę EP-ki zaprojektował Joe Foti z marki Chrome Hearts. o pierwszy taki projekt w historii tej luksusowej firmy. 'One More Time’ można już zamawiać w wersji cyfrowej oraz na limitowanym winylu.

Pierwszym singlem zapowiadającym wydawnictwo jest 'My Only Angel’.

