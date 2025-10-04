Dawno nie było tak świeżo, w notowaniu aż 5 nowych piosenek, najlepszy debiut odnotowała piosenka z najpopularniejszego soundtracku do animówki z platformy, czyli 'KPopowe Łowczynie Demonów’, poza notowaniem hymn tegorocznego Męskiego Grania, Michał Szczygieł, oraz duety Darii Zawiałow z Rojkiem, Daniela Godsona z Leonem Krześniakiem i Dawida Podsiadło z Kaśką Sochacką. Mamy też nowego lidera!

40. MARGARET; SARA JAMES; ZALIA Co Za Noc

39. SHOUSE Call My Name

38. JUSTYNA STECZKOWSKA Tańcz

37. ALLE FARBEN; MAJESTIC From Disco To Disco

36. SOPHIE ELLIS-BEXTOR Dolce Vita

35. SABRINA CARPENTER ManChild

34. MROZU Pół Na Pół

33. LANBERRY Proszę Pana

32. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz

31. RAVYN LENAE Love Me Not

30. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOW Gdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera

29. VITO BAMBINO Americano

28. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free

27. ELLA EYRE Red Flags & Love Hearts

26. DEMI LOVATO Fast

25. RUBENS Buenos

24. KUBA i KUBA; EMO Więcej Nas

23. WIRASZKO Zawsze Tam, Gdzie Ja

22. DAWID KWIATKOWSKI Dalej, dalej! (Chopin, Chopin!)

21. LOR Mario

20. MILEY CYRUS Walk Of Fame

19. DAMIANO DAVID Zombie Lady

18. T.LOVE; SARSA Mimo Wszystko

17. ROB THOMAS Hard To Be Happy

16. SYLWIA GRZESZCZAK Słowa Na K

15. JONAS BROTHERS No Time To Talk

14. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CAST Golden

13. BLUE CAFE Inna

12. KUBAN; ZALIA Kyoto

11. SWEDISH HOUSE MAFIA Wait So Long

10. BENSONE BOONE Mystical Magical

9. ROXIE Błękit

8. KUBA i KUBA Dość

7. KAEYRA Keep Dreaming

6. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam

5. BRYSKA Zostałeś

4. ED SHEERAN Sapphire

3. PSZONA Zły

2. LADY GAGA How Bad Do U Want Me

1. MARSHMELLO; ELLIE GOULDING; AVAION Save My Love

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.