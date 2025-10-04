Dawno nie było tak świeżo, w notowaniu aż 5 nowych piosenek, najlepszy debiut odnotowała piosenka z najpopularniejszego soundtracku do animówki z platformy, czyli 'KPopowe Łowczynie Demonów’, poza notowaniem hymn tegorocznego Męskiego Grania, Michał Szczygieł, oraz duety Darii Zawiałow z Rojkiem, Daniela Godsona z Leonem Krześniakiem i Dawida Podsiadło z Kaśką Sochacką. Mamy też nowego lidera!
40. MARGARET; SARA JAMES; ZALIA Co Za Noc
39. SHOUSE Call My Name
38. JUSTYNA STECZKOWSKA Tańcz
37. ALLE FARBEN; MAJESTIC From Disco To Disco
36. SOPHIE ELLIS-BEXTOR Dolce Vita
35. SABRINA CARPENTER ManChild
34. MROZU Pół Na Pół
33. LANBERRY Proszę Pana
32. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz
31. RAVYN LENAE Love Me Not
30. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOW Gdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera
29. VITO BAMBINO Americano
28. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free
27. ELLA EYRE Red Flags & Love Hearts
26. DEMI LOVATO Fast
25. RUBENS Buenos
24. KUBA i KUBA; EMO Więcej Nas
23. WIRASZKO Zawsze Tam, Gdzie Ja
22. DAWID KWIATKOWSKI Dalej, dalej! (Chopin, Chopin!)
21. LOR Mario
20. MILEY CYRUS Walk Of Fame
19. DAMIANO DAVID Zombie Lady
18. T.LOVE; SARSA Mimo Wszystko
17. ROB THOMAS Hard To Be Happy
16. SYLWIA GRZESZCZAK Słowa Na K
15. JONAS BROTHERS No Time To Talk
14. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CAST Golden
13. BLUE CAFE Inna
12. KUBAN; ZALIA Kyoto
11. SWEDISH HOUSE MAFIA Wait So Long
10. BENSONE BOONE Mystical Magical
9. ROXIE Błękit
8. KUBA i KUBA Dość
7. KAEYRA Keep Dreaming
6. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam
5. BRYSKA Zostałeś
4. ED SHEERAN Sapphire
3. PSZONA Zły
2. LADY GAGA How Bad Do U Want Me
1. MARSHMELLO; ELLIE GOULDING; AVAION Save My Love
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.